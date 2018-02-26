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JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri Hatay'a ulaştı

26 Şubat 2018, Pazartesi 23:10
JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyu Hatay'a ulaştı.

KONVOY AFRİN'E GEÇECEK


Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polise sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

AA


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