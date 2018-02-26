JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

KONVOY AFRİN'E GEÇECEK

Mehmet Nuri Turan

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () başlatılankapsamında görevli JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıdaHatay'a ulaştı.Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polise sevgi gösterisinde bulundu.Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.AA