JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyu
Hatay'a ulaştı.
KONVOY AFRİN'E GEÇECEK
Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polise sevgi gösterisinde bulundu.
Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.
AA
Mehmet Nuri Turan