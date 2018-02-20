JÖH ve PÖH, 'meskun mahal' operasyonları için Afrin'e gidiyor

Büşra Kamış

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak tarihinde Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında sınıra sevkiyat devam ediyor. Bugüne kadar 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında sınır bölgesine Türkiye'nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timlerinin sevk edilmesine başlandı. Sınır bölgesine sevk edilen timler, harekat kapsamında Afrin bölgesinde 'meskun mahal' operasyonlarına katılacak.Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen Afrin'in Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 32'nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köyde harekât kapsamında teröristlerden temizlendi. Önümüzdeki günlerde ise Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi yeni bir hazırlık yapıldığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timlerinin Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek 'meskun mahal' operasyonlara katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek hazır şekilde bekletileceği öğrenildi.JÖH ve PÖH timleri hendek operasyonları sırasında Diyarbakır Sur, Şırnak'ın Silopi, Cizre ve İdil ilçesinde, Mardin'in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçesinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'meskun mahal' operasyonlarını başarılı şekilde tamamlamıştı.Harekat kapsamında Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'den 'JÖH ve PÖH timleri, 'meskun mahal' operasyonları için Afrin'e gitmek üzere sınır kentlerine sevk edildi.Diyarbakır'ın Kulp ve Ergani ilçelerinden 64 güvenlik korucusu Afrin'de drevam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için katılmak için uğurlandı.