15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

JÖH VE PÖH timleri ant içerek Afrin'e girdi

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere yurdun bir çok bölgesinden gelerek Kilis ve Hatay sınırından geçip Afrin kırsalında oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, topluca ant içerek cepheye koştu

11 Şubat 2018, Pazar 14:21
JÖH VE PÖH timleri ant içerek Afrin'e girdi
Birliklerinden Kilis ve Hatay'a gelen JÖH ve PÖH timleri sınırı geçip, TSK tarafından sınır ötesinde oluşturulan merkezde bir araya geldi. Dün sabah cepheye gitmeden önce toplanan kahramanlar hep bir ağızdan ant içti. Yüksek sesle haykıran kahramanlar "Bu vatan için, bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere" dedi. 

TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere birliklerinden gelerek sınırı geçen ve sınır ötesinde oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen JÖH ve PÖH timlerinin yemin etmesi yine silah arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kişinin yüksek sesle okuduğu yemine eşlik eden kahramanların vatan için şehadete giderken ne kadar kararlı oldukları gözlendi. 

BİZİMLEYDİ

Cepheye giderken korku nedir bilmeyen, şehadete koşarak giden kahramanlar toplandıkları yerde daha önce meskun mahal operasyonlarına katılan bir PÖH tarafından kaleme alınan 'bizimleydi' şiirini yüksek sesle okuyarak yemin etti. Hep birlikte okudukları şiir ile dosta güven, düşmana korku salan kahramanlar ettikleri yeminin ardından cepheye koştu.

Kahramanlar yüksek sesle 'Bizimleydi' şiirini yemin olarak şöyle okudu:  "Kapı gibi çağ açıp kapatan cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han, yeniden kükredi bugün Alparslan, bizimleydi, Surda bizimle. Allah'sız zalimin zulmüne karşı, Allah'ü Allah diye inlettik arşı. Semayı titretti İstiklal Marşı bizimleydi, Yüksekova'da bizimle. Vallahi var bize kanat gerenler, bizimleydi, gönül gözü görenler, evliyalar enbiyalar, erenler, bizimleydi, İdil'de bizimle. Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz, gövdemiz hür, lakin esir kolumuz. Tepeden tırnağa Anadolumuz bizimleydi, Silvan'da bizimle. Kırklar ve yediler açtı kucağı, alevlendi her gün iman ocağı. Resulü ekremin tevhit sancağı bizimleydi, Nusaybin'de bizimle. Dilde ve gönülde var oldukça Kuran, olmaz vatan, olmaz Türk yurdu viran, yaşasın Türk oğlu, yaşasan Turan, bizimleydi Bozkurtlar bizimle. Ne hain PKK itleri, ne kahpe FETÖ'nün piçleri, ne de bunların emperyalist güçleri yıldıramaz hiç bir kuvvet bizleri. Bu vatan için ölmek şeref verir bizlere. Bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere. Bu dava için ölmek şeref verir bizleri. Tekbir, Allahu ekber, tekbir Allahu ekber, tekbir Allahu ekber." 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

CHP'nin PM toplantısında Aylin Nazlıaka tartışması!

CHP'nin PM toplantısında Aylin Nazlıaka tartışması!
İstanbul'da dev fuhuş operasyonu! 140 kadın kurtarıldı

İstanbul'da dev fuhuş operasyonu! 140 kadın kurtarıldı
Afrin şehidinin duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidinin duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 gözaltı
Erdoğan, Sultan Abdülhamid’in sözleriyle Zeytin Dalı’nı değerlendirdi

Erdoğan, Sultan Abdülhamid’in sözleriyle Zeytin Dalı’nı değerlendirdi
ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi

ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi
Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti
Suriye sınırına askeri sevkıyat

Suriye sınırına askeri sevkıyat
Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor
Erzurum’da hava ulaşımına sis engeli  

Erzurum’da hava ulaşımına sis engeli  
Meral Akşener: Topuklu Efe, Özlem Hanım’a yakışıyor

Meral Akşener: Topuklu Efe, Özlem Hanım’a yakışıyor