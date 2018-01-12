John Benjamin Toshack'tan flaş açıklama: Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK ÇOK GÜÇ

BAYERN ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Erdinç Şahin

'ın eski teknik direktörü, siyah beyazlı takım hakkında konuştu. Galli hoca Beşiktaş'ı yeniden çalıştırmak istediğini söyledi.Benim iki yılım Casablanca’da son derece iyi geçti.’ndetakımında mükemmel diyebileceğim bir dönemdi. İlk sezonumda şampiyon olduk. İkinci sezonda’nde yarı finale kadar yükseldik. Şimdi gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyorum. Türkiye’nin en önemli takımlarından bir tanesinde çalıştım. Dönmeyi düşünebilirim.’ta bulunduğum süreçte çok mutlu iki sezon geçirdim. Yaptıklarımız ile olumlu izler bıraktığımı düşünüyorum. Bana göre bu,diyebilirim. İleride bunu tamamlamak isterim.son iki sezondur lig ve’nde başarılı oldu. Arka arkaya 3. şampiyonluk ülkeyi tanıdığım için zor bir süreçtir. Ben kendi dönemimi düşündüğüm zaman Galatasaray’ı hatırlıyorum en iyi dönemini geçirdikleri süreçtedönemindekupasını kazanmışlardı. O zaman bu başarılı olmuştu ama tekrarlanması zor.düşünüldüğü zaman bazen lige odaklanmaları doğru olabilir. Beşiktaş’ın bunu başarmasını istiyorum.’in çekilebilecek en zor kura olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda’da yaşıyor.taraftarı maça gidebilseydi, çok yabancılık çekmeyecek ve destekleyecek bir ortam yakalanabilirdi. Ama Beşiktaş’ın taraftar götürmemesi bir handikap. İlk maç bu yüzden son derece önemli. Kendi dönemimde’e karşı oynamış 2-0 kaybetmiştik. İstanbul’da oynanan karşılaşma çok çekişmeli geçmişti. Ama yine aynı skorla kaybetmiştik. Bu yüzden şansımız olacaktır. Ama tur çok zor geçecektir.