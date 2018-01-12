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John Benjamin Toshack'tan flaş açıklama: Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim

Fas’ın, Wydad FC kulübüyle yollarını ayıran Beşiktaş’ın eski teknik teknik direktörü John Benjamin Toshack, siyah beyazlı takımı yeniden çalıştırmak istediğini söyledi.

John Benjamin Toshack'tan flaş açıklama: Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, siyah beyazlı takım hakkında konuştu. Galli hoca Beşiktaş'ı yeniden çalıştırmak istediğini söyledi.

İşte John Benjamin Toshack'ın açıklamaları: 

Benim iki yılım Casablanca’da son derece iyi geçti. Fas Ligi’nde Vydad takımında mükemmel diyebileceğim bir dönemdi. İlk sezonumda şampiyon olduk. İkinci sezonda Afrika Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükseldik. Şimdi gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyorum. Türkiye’nin en önemli takımlarından bir tanesinde çalıştım. Dönmeyi düşünebilirim. Beşiktaş’ta bulunduğum süreçte çok mutlu iki sezon geçirdim. Yaptıklarımız ile olumlu izler bıraktığımı düşünüyorum. Bana göre bu, ‘Yarım kalan bir aşk gibiydi’ diyebilirim. İleride bunu tamamlamak isterim.
 

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK ÇOK GÜÇ


Beşiktaş son iki sezondur lig ve Şampiyonlar Ligi’nde başarılı oldu. Arka arkaya 3. şampiyonluk ülkeyi tanıdığım için zor bir süreçtir. Ben kendi dönemimi düşündüğüm zaman Galatasaray’ı hatırlıyorum en iyi dönemini geçirdikleri süreçte Fatih Terim döneminde UEFA kupasını kazanmışlardı. O zaman bu başarılı olmuştu ama tekrarlanması zor. Avrupa ve Türkiye Ligi düşünüldüğü zaman bazen lige odaklanmaları doğru olabilir. Beşiktaş’ın bunu başarmasını istiyorum.
 

BAYERN ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL 


Bayern’in çekilebilecek en zor kura olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda Türk Almanya’da yaşıyor. Beşiktaş taraftarı maça gidebilseydi, çok yabancılık çekmeyecek ve destekleyecek bir ortam yakalanabilirdi. Ama Beşiktaş’ın taraftar götürmemesi bir handikap. İlk maç bu yüzden son derece önemli. Kendi dönemimde Bayern Münih’e karşı oynamış 2-0 kaybetmiştik. İstanbul’da oynanan karşılaşma çok çekişmeli geçmişti. Ama yine aynı skorla kaybetmiştik. Bu yüzden şansımız olacaktır. Ama tur çok zor geçecektir.

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