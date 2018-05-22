Şarkıcı John Legend (39) ile model eşi Chrissy Teigen (32), hayatlarının mutlu anlarını sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor...

'BİZİM YENİ AŞKIMIZ'

Geçtiğimiz hafta bebeğinin dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyuran çift, ilk fotoğrafını da yine sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Legend, oğlunun pozunu Instagram hesabına yükleyerek 'Bizim yeni aşkımız' yazdı. Şarkıcı, bebeğinin adının Miles Theodore Stephens olduğunu da duyurdu.

İşte John Legend'ın o paylaşımı: