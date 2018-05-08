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John Maxwell ilk kez Türkiye'ye geliyor!

Tüm dünyada liderlik üzerine 19 milyondan fazla kitap satan ve Microsoft başta olmak üzere birçok dev şirkete danışmanlık yapan, Bill Gates'in akıl hocası John C.Maxwell ilk kez Türkiye'ye geliyor

08 Mayıs 2018, Salı 20:42
John Maxwell ilk kez Türkiye'ye geliyor!
Dünyada liderlik üzerine yazdığı kitaplar ve verdiği eğitimlerle binlerce lider yetiştiren Amerikalı yazar John C. Maxwell, ilk kez Türkiye’ye geliyor.

GİRİŞİMCİLER SABIRSIZ!


Maxwell, Star Talk Event II etkinliği için 13 Mayıs 2018 tarihinde, ORA Park Arena’da kendisini sabırsızlıkla bekleyen binlerce girişimcinin karşısına çıkacak.

Dünyanın fikirleri ve gündemleri olan insanlarla dolu olduğunu ancak gerçek liderlerin mumla aranacak kadar az olduğu fikrini ortaya Maxwell, lider olabilmek için yapılması gerekenleri girişimcilere aktaracak.

KİTAPLARI MİLYONLARCA SATTI


John Maxwell’in, liderliğe odaklanan kitapları milyonlarca baskı yaptı.

New York Times’ın en çok satanlar listesinde sık sık yer bulan 'Liderlik gurusu', Microsoft, Amway, Delta Airlines, KFC ve Dupont gibi markaların CEO’larına danışmanlık yapıyor.

DÜNYANIN EN İYİ LİDERLİK UZMANI SEÇİLDİ

 
John Maxwell, Inc Magazine tarafından dünyanın en iyi liderlik ve yönetim uzmanı seçilmişti.

Star Talk Event II etkinliğinde ayrıca dünyanın önde gelen girişimcilerinden Dr. Hedi Khezrzadeh de konuşma yapacak.


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