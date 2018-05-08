John Maxwell ilk kez Türkiye'ye geliyor!

GİRİŞİMCİLER SABIRSIZ!

KİTAPLARI MİLYONLARCA SATTI

DÜNYANIN EN İYİ LİDERLİK UZMANI SEÇİLDİ

Mine Bozkurt

Dünyada liderlik üzerine yazdığı kitaplar ve verdiği eğitimlerle binlerce lider yetiştiren, ilk kez Türkiye’ye geliyor.Maxwell,etkinliği için 13 Mayıs 2018 tarihinde,’da kendisini sabırsızlıkla bekleyen binlerce girişimcinin karşısına çıkacak.Dünyanın fikirleri ve gündemleri olan insanlarla dolu olduğunu ancak gerçek liderlerin mumla aranacak kadar az olduğu fikrini ortaya Maxwell, lider olabilmek için yapılması gerekenleri girişimcilere aktaracak.’in, liderliğe odaklanan kitapları milyonlarca baskı yaptı.’ın en çok satanlar listesinde sık sık yer bulan, Microsoft, Amway, Delta Airlines, KFC ve Dupont gibi markaların CEO’larına danışmanlık yapıyor.John Maxwell,tarafından dünyanın en iyi liderlik ve yönetim uzmanı seçilmişti.Star Talk Event II etkinliğinde ayrıca dünyanın önde gelen girişimcilerinden Dr. Hedi Khezrzadeh de konuşma yapacak.