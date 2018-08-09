Eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemden düşmeyen ve adı peş peşe şiddet olaylarına karışan Johnny Depp'e bir şok daha!

İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

Şiddet olaylarının gündeme gelmesiyle birlikte ekonomik olarak da hızla dibe çöken aktör iflasın eşiğine kadar geldi.

Bir tarafta bu sorunlarla uğraşan Johnny Depp, karıştığı şiddet olayları yüzünden yeni bir darbeyle karşı karşıya.

FİLM GÖSTERİMDEN ÇEKİLDİ

Oyuncunun başrolde yer aldığı City of Lies filmi, adının karıştığı şiddet olaylarından dolayı gösterimden çekildi.

ABD’de 7 Eylül’de vizyona girmesi planlanan film, yapımcı firma Global Road Entertainment şirketi tarafından vizyondan çekildi.

City of Lies, ‘Labyrinth’ adlı kitaptan beyaz perdeye uyarlanan film, rap şarkıcıları Tupac Shakur ve Biggie Smalls’ın ölümü sonrası polis soruşturmasının hikayesini anlatıyor.

Filmin vizyona girip girmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.