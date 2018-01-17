Johnson’dan Rahman Baba’ya tavsiye

Erdinç Şahin

Adı sık sıktakımlarıyla anılaneski oyuncusu’dan çağrı geldi.Samuel Johnson, vatandaşı olan’li sol bekin takımından ayrılması gerektiğini söyleyerek, “Hala genç bir oyuncu. O, bizim milli futbolcumuz. Kulübünde oynamadan milli takıma gelmesi bizi kötü etkiliyor. Eğer oynayamıyorsanız, geleceğinizi düşünüp başka bir takıma gitmeniz gerek.bunu yaptı ve yeniden yükselişe geçti. Baba da aynısını yapmalı” ifadelerini kullandı.