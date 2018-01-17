Johnson’dan Rahman Baba’ya tavsiye

Adı sık sık Türk
takımlarıyla anılan Rahman Baba’ya, Fenerbahçe’nin
eski oyuncusu Samuel Johnson
’dan çağrı geldi.
Samuel Johnson, vatandaşı olan Chelsea
’li sol bekin takımından ayrılması gerektiğini söyleyerek, “Hala genç bir oyuncu. O, bizim milli futbolcumuz. Kulübünde oynamadan milli takıma gelmesi bizi kötü etkiliyor. Eğer oynayamıyorsanız, geleceğinizi düşünüp başka bir takıma gitmeniz gerek. Romelu Lukaku
bunu yaptı ve yeniden yükselişe geçti. Baba da aynısını yapmalı” ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin