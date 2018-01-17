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Johnson’dan Rahman Baba’ya tavsiye

Adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Rahman Baba’ya, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Samuel Johnson’dan çağrı geldi.

Johnson’dan Rahman Baba’ya tavsiye
Adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Rahman Baba’ya, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Samuel Johnson’dan çağrı geldi.

Samuel Johnson, vatandaşı olan Chelsea’li sol bekin takımından ayrılması gerektiğini söyleyerek, “Hala genç bir oyuncu. O, bizim milli futbolcumuz. Kulübünde oynamadan milli takıma gelmesi bizi kötü etkiliyor. Eğer oynayamıyorsanız, geleceğinizi düşünüp başka bir takıma gitmeniz gerek. Romelu Lukaku bunu yaptı ve yeniden yükselişe geçti. Baba da aynısını yapmalı” ifadelerini kullandı.


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