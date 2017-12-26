Jose Mourinho’nun son gözdesi Malcom

Erdinç Şahin

İngiliz ekibinin teknik patronuhücum hattını kuvvetlendirmek için transfer listesini hazırladı.Portekizli teknik adam,yaşındaki forvetikadrosunda görmek istiyor.için devre arasında 45 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.Genç oyuncu devre arasında bırakmak istemeyen Fransız ekibi ise genç yeteneğin bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi.formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 7 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.