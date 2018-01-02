Jose Mourinho Paul Scholes'u hedef aldı!

Erdinç Şahin

deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ardındangündemindevardı. Yorumculuk yapan United'ın efsane futbolcusunu hedef alan Portekizli menajer, kendine has üslubuyla Scholes'a eleştirilerde bulundu.hakkında "90 milyon sterlin ödeyip, size maç kazandıracak bir futbolcu değil" ifadelerini kullanan Scholes'u hedef alan, Fransız futbolcunun 2 asist yaparak kazandırdığıkarşılaşması sonrası sözünü sakınmadı.'un tek yaptığı eleştirmek. Fenomen bir oyuncu olarak tarihteki yerini alacak ancak yorumcu olarak değil" diyen Portekizli menajer, daha sonra kendi başarılarına vurgu yaptı. Mourinho, "Scholes bir gün menajer olmak isterse; umarım benim çeyreğim kadar başarılı olur. Çünkü benim çeyreğim 6 kupa demek" değerlendirmesinde bulundu.(Ntvspor)