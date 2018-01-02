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Jose Mourinho Paul Scholes'u hedef aldı!

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, kulübün efsane isimlerinden Paul Scholes’u hedef aldı. Portekizli menajer, oyuncusu Pogba'yı eleştiren Scholes’a çalıştırıcılık kariyerindeki başarıları hatırlattı.

Jose Mourinho Paul Scholes'u hedef aldı!
Manchester United'ın Everton'ı deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun gündeminde Paul Scholes vardı. Yorumculuk yapan United'ın efsane futbolcusunu hedef alan Portekizli menajer, kendine has üslubuyla Scholes'a eleştirilerde bulundu.
 
Pogba hakkında "90 milyon sterlin ödeyip, size maç kazandıracak bir futbolcu değil" ifadelerini kullanan Scholes'u hedef alan Jose Mourinho, Fransız futbolcunun 2 asist yaparak kazandırdığı Everton karşılaşması sonrası sözünü sakınmadı.
 
"Paul Scholes'un tek yaptığı eleştirmek. Fenomen bir oyuncu olarak tarihteki yerini alacak ancak yorumcu olarak değil" diyen Portekizli menajer, daha sonra kendi başarılarına vurgu yaptı. Mourinho, "Scholes bir gün menajer olmak isterse; umarım benim çeyreğim kadar başarılı olur. Çünkü benim çeyreğim 6 kupa demek" değerlendirmesinde bulundu.

(Ntvspor)

 

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