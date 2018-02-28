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Josef de Souza'dan itiraf: Benim yüzümden kaybettik!

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.

Josef de Souza'dan itiraf: Benim yüzümden kaybettik!
Beşiktaş derbisinde alınan 3-1’lik yenilgi Fenerbahçe cephesinde en çok Josef de Souza’yı etkilemiş durumda.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler’in Brezilyalı yıldızının ağzını bıçak açmazken kendini son derece kötü hissetmesi de teknik heyeti önümüzdeki maçlar öncesinde düşündürü- yor. Samandıra’da Vodafone Park’taki maçın değerlendirmesini arkadaşlarıyla birlikte yapan Brezilyalı, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden maçı kaybettik. Hep kendime ‘Bu hatayı nasıl yaptım?’ diye kızıyorum. Hatamla rakip 2-1 öne geçti ve takımın dengesi bozuldu” diye dert yandı.
 

''TELAFİ ETMEYE ÇALIŞACAĞIM'' 


Gelişen atakta önündeki topu zamanında uzaklaştırması gerektiğini belirten Josef de Soza, “Hamlemi düzgün yapsaydım o golü yemeyecektik. O gol her şeyi altüst etti. Çünkü takım olarak tam oyunu dengelediğimiz bir dönemdi. Benim hatamla her şey berbat oldu ve ben de dengemi kaybettim. Artık bu hatamı telafi etmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.


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