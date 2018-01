Josef de Souza, Fenerbahçe’de devam etmek istiyor

"İLK 6 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

"HOCAMIZIN SİSTEMİNE ALIŞTIK"

Erdinç Şahin

’da Sarı-Lacivertli takımın kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunanorta saha oyuncusudedi.ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan, sezon başındatakımlarından aldığı teklifle ilgili, "Sezon başındaki teklif artık geçti. Burada kendi isteğimle kaldım ve çok mutluyum.devam etmek ve kontratımı yenilemek istiyorum. Buraya çok büyük bir sevgi besliyorum. Her geçen gün daha çok gelişiyorum. Çok mutluyum. Gelişmemi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Lig henüz bütün takımlara açık. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Maçlarımızı kazanarak, yolumuza devam etmeliyiz. Lig, hala her şeye gebe. Şampiyonluk için savaşan bütün takımların şansı eşit. İstikrarı devam ettirdiğimiz sürece en iddialı ekiplerden biri olacağız." değerlendirmesinde bulundu.İkinci yarının ilk 6 haftasındaki maçlara hazır olduklarına değinen 28 yaşındaki futbolcu, "İlk 6 maçın önemini çok iyi biliyoruz. Oynayacağımız rakiplerin hepsi şampiyonluk yarışında üst sıraları hedefliyor. Sezon başına göre daha farklı bir takımız. Daha stabil, defansta daha az hata yapan, daha az gol yiyen bir takımız. Zor olacağını biliyoruz ama bu maçlara hazırız. İyi maçlar çıkartıp, ilk 6 haftada alacağımız sonuçlarla ilerisi için rahat etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti."Sezon başında iyi oynadığımız maçlar vardı ama bireysel hatalardan goller yedik. Bu da kendi oyunumuzu sergilememize engel oluyordu. Her yaptığımız hata kalemizde golle sonuçlanıyordu. Bu hataları daha az yapmaya başladık. Şansımız da yardım etti ve her hata kalemizde gol olmadı. Oyunumuzu daha rahat oynadığımızı düşünüyorum. Zaman geçtikçe takım daha olgunlaştı. Hala düzeltmemiz gereken şeyler var ama doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum."’ın sistemine alıştıklarını dile getirenfutbolcu, "Yeni hocamızla 6 aydır çalışıyoruz. Kendisinin gelişiyle defansif anlamda çok geliştik. Daha istikrarlı ve az gol yiyen bir takım olduk. Hocamızın sistemine alıştık. Daha iyi oynamamızı, şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.Sarı-Lacivertli oyuncu,’ın sistemindeki rolüyle ilgili soru üzerine, "Aykut hocanın gelişiyle orta sahada oyunu okuyan ve takımı yönlendiren bir role büründük.ile orta sahada boşlukları kapatıp, gerekirse ileri çıkma gibi bir rolümüz var. Görevimiz daha çok oyunu yönlendirip, maçı okumak." diyerek sözlerini tamamladı.