Josef De Souza’nın doğum günü kutlandı

Takım arkadaşlarından Josef de Souza
'ya sürpriz doğum günü partisi yapıldı.
Medipol Başakşehir
maçı öncesinde kampa giren Fenerbahçe,
maç öncesinde yenilen öğle yemeğinin ardından Josef de Souza
için doğum günü pastası kesti.
Yeni yaşına giren Josef de Souza'nın bu özel günü, takım arkadaşları ve Fenerbahçe teknik heyeti tarafından unutulmadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Souza, ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve bu organizasyonu yapanlara teşekkürlerini iletti.
Erdinç Şahin