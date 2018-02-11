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Josef De Souza’nın doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın yeni yaşı kutlandı

Josef De Souza’nın doğum günü kutlandı
Takım arkadaşlarından Josef de Souza'ya sürpriz doğum günü partisi yapıldı. 

Medipol Başakşehir maçı öncesinde kampa giren Fenerbahçe, maç öncesinde yenilen öğle yemeğinin ardından Josef de Souza için doğum günü pastası kesti. 

Yeni yaşına giren Josef de Souza'nın bu özel günü, takım arkadaşları ve Fenerbahçe teknik heyeti tarafından unutulmadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Souza, ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve bu organizasyonu yapanlara teşekkürlerini iletti.



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