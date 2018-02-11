Josef De Souza’nın doğum günü kutlandı

Erdinç Şahin

Takım arkadaşlarından'ya sürpriz doğum günü partisi yapıldı.maçı öncesinde kampa girenmaç öncesinde yenilen öğle yemeğinin ardındaniçin doğum günü pastası kesti.Yeni yaşına giren Josef de Souza'nın bu özel günü, takım arkadaşları ve Fenerbahçe teknik heyeti tarafından unutulmadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Souza, ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve bu organizasyonu yapanlara teşekkürlerini iletti.