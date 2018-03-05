Josef de Souza Quaresma'dan özür diledi, Portekizli reddetti!

SAVUNMASINI HAZIRLIYOR

Erdinç Şahin

'ndakiderbisinin ardından polemiklerin merkezindekiile saha içinde tartışma yaşadığıarasında soğuk savaşın sürdüğü ortaya çıktı.Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'ın haberine göre; “Sahada olan sahada kalır” düsturunun aksine, Josef'in zeytin dalını Q7 reddetti. Olay şu şekilde gelişti:Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu, vatandaşı ve arkadaşı Quaresma'yı aradı. Josef'in üzüntüsünü anlatan Neto, “Seninle konuşmak istiyor, özür dileyecek. Sizi görüştüreyim” dedi. Ancakgeri çevirdi, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın, medya önünde özür dilesin. Konuşacak bir şey yok. Bu konuyla ilgilenmiyorum” dedi.Tecrübeli futbolcunun, Josef'e çok kızgın olduğu, Brezilyalı ismi çıkan tüm olayların sorumlusu olarak gördüğü belirtiliyor. Q7'nin, hakkında yazılanlar nedeniyle de kızgın olduğu, 16 maç ceza iddiaları nedeniyle moralinin bozulduğu ve hukuk grubuyla birlikte savunması üzerinde çalıştığı ifade edildi.