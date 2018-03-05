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Josef de Souza Quaresma'dan özür diledi, Portekizli reddetti!

Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Luis Neto, Beşiktaşlı vatandaşını Quaresma'yı arayıp “Josef senden özür dileyecek” dedi. Q7, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın” diye geri çevirdi.

Josef de Souza Quaresma'dan özür diledi, Portekizli reddetti!
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından polemiklerin merkezindeki Ricardo Quaresma ile saha içinde tartışma yaşadığı Josef de Souza arasında soğuk savaşın sürdüğü ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'ın haberine göre; “Sahada olan sahada kalır” düsturunun aksine, Josef'in zeytin dalını Q7 reddetti. Olay şu şekilde gelişti:

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Neto, vatandaşı ve arkadaşı Quaresma'yı aradı. Josef'in üzüntüsünü anlatan Neto, “Seninle konuşmak istiyor, özür dileyecek. Sizi görüştüreyim” dedi. Ancak Quaresma geri çevirdi, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın, medya önünde özür dilesin. Konuşacak bir şey yok. Bu konuyla ilgilenmiyorum” dedi.
 

SAVUNMASINI HAZIRLIYOR


Tecrübeli futbolcunun, Josef'e çok kızgın olduğu, Brezilyalı ismi çıkan tüm olayların sorumlusu olarak gördüğü belirtiliyor. Q7'nin, hakkında yazılanlar nedeniyle de kızgın olduğu, 16 maç ceza iddiaları nedeniyle moralinin bozulduğu ve hukuk grubuyla birlikte savunması üzerinde çalıştığı ifade edildi.


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