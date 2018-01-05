Josh Adams Beşiktaş'ta



'SPOR HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Haber Merkezi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sezon başında takıma katılan oyun kurucu Josh Adams ile yolların ayrılmasının ardından Adams Beşiktaş'la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.Yeni başantrenör Ergin Ataman'ın gelecek planlarında yer almayan Adams, Panathinaikos maçında son kez Anadolu Efes formasını giymişti.Kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Josh Adams ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Josh Adams'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.