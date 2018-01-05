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Josh Adams Beşiktaş'ta

Sezon ortasında Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyun kurucu Josh Adams Beşiktaş Sompo Japan'la anlaştı

05 Ocak 2018, Cuma 19:18
Josh Adams Beşiktaş'ta
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sezon başında takıma katılan oyun kurucu Josh Adams ile yolların ayrılmasının ardından Adams Beşiktaş'la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni başantrenör Ergin Ataman'ın gelecek planlarında yer almayan Adams, Panathinaikos maçında son kez Anadolu Efes formasını giymişti.

Beşiktaş son transferini sosyal medyadan duyurdu.


'SPOR HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ'


Kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Josh Adams ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Josh Adams'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.

 


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