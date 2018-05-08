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JP Morgan: Yuan, 20 yıl içinde dolara rakip olabilir

JP Morgan CEO'su Dimon, Çin Yuanı`nın 20 yıl içinde ABD Doları`na rakip olabileceğini söyledi

JP Morgan: Yuan, 20 yıl içinde dolara rakip olabilir
JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Çin Yuanı'nın 20 yıl içinde ABD Doları'nın global rolüne rakip haline gelebileceğini, ancak yuanın bu noktaya gelmesi için Çin'in yapması gereken uzun bir finansal reformlar listesi olduğunu söyledi.
 
Bloomberg TV'ye konuşan Dimon, "Çin Yuanı'nın global rolü gelecek 20 veya 30 yıl içinde ABD Doları'nın rolü ile karşılaştırılabilir hale gelebilir. Çin Yuanı'nın ABD Doları ile karşılaştırılabilir noktaya gelebilmesi için öncelikle konvertibl olması gerekli. Konvertibl olmazsa karşılaştırılabilir olamaz" dedi.
 
Çin'in yuanı IMF'ye rezerv para birimi kazandırmak için attığı adımların "küçük değişiklikler" olduğunu savunan Dimon, "Denizaşırı yatırımcıların Çin'in yurt içi hisse senedi piyasasında tam olarak yer alabilmeleri için konvertibl, çevrilebilir bir para birimine sahip olmanız gerekli. Ancak bundan epey bir uzaktayız" diye konuştu.

 


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