Juan Carlos Unzue'den Emre Mor övgüsü

La Liga
'nın 25. haftasında milli futbolcumuz Emre Mor
'un takımı Celta Vigo
, kendi evinde karşılaştığı Eibar
'ı 2-0
'la mağlup etmişti.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Emre, ilk golün asistini yaparak galibiyete büyük katkıda bulunmuştu.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Celta Vigo'nun patronu Juan Carlos Unzue
de milli yıldıza övgüler yağdırdı.
Emre'nin oyunu değiştirdiğine vurgu yapan Unzue, "Emre geçtiğimiz maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi.
" sözlerini kullandı.
Erdinç Şahin