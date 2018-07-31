Julia Roberts hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı

Hollywood yıldızı 51 yaşındaki Julia Roberts, oyuncu yeğeni Emma Roberts ile kart oynarken çekilen bir fotoğrafın mağduru oldu.

Julia Roberts'ın makyajsız haliyle çekildiği fotoğraf hayranlarında şok etkisi yarattı.

Oldukça bitkin görünün Roberts, bu pozla sınıfta kaldı. Roberts hayranları 'Julia Roberts'ın yüzüne ne oldu?' demekten kendilerini alıkoyamadı.

İşte o paylaşım;

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SEÇİLMİŞTİ

People dergisi 2017'de Julia Roberts'ı 'Dünyanın en güzel kadını' ilan etmişti.

140 milyon dolarlık servetiyle Hollywood'un en zengin oyuncusu olan Roberts, ‘Mona Lisa Smile’ filmiyle aldığı 25 milyon dolarlık ücretle de sinema tarihinin en yüksek ücretli kadın oyuncusu olmaya hak kazandı.

Sosyal medyaya 'pamuk şeker gibi yapışkan' diyen Julia Roberts, Temmuz ayının başlarında Instagram hesabı açmıştı.



