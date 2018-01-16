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Junior Tavares transferiyle Taffarel ilgilenecek

Juventus’tan Asamoah transferi zora girince, alternatifi Brezilyalı Junior Tavares'i liste başına alan Galatasaray’da oyuncuyu ikna etme görevi vatandaşı Taffarel’e verildi.

Junior Tavares transferiyle Taffarel ilgilenecek
Asamoah transferinde yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de Juventus'u ikna edemeyenGalatasaraysol bek için alternatif isimlere yöneldi.

Bu hafta Galatasaray teknik kadrosuna katılması beklenen Brezilyalı kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in sol bek konusunda ülkesinde temaslarda bulunduğu öğrenildi. Kulislerde konuşulan isim ise Sao Paulo'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusuJunior Tavares.
 

BU SEZON 34 MAÇTA 3 ASİST


Futbola Gremio altyapısında başlayan Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Tavares bu yıl 34 resmi maçta 3 asist yaptı.

Sabah


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