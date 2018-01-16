Junior Tavares transferiyle Taffarel ilgilenecek

Asamoah
transferinde yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de Juventus'u
ikna edemeyenGalatasaray
, sol bek
için alternatif isimlere yöneldi.
Bu hafta Galatasaray
teknik kadrosuna katılması beklenen Brezilya
lı kaleci antrenörü Claudio Taffarel
'in sol bek konusunda ülkesinde temaslarda bulunduğu öğrenildi. Kulislerde konuşulan isim ise Sao Paulo
'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusuJunior Tavares
.
BU SEZON 34 MAÇTA 3 ASİST
Futbola Gremio altyapısında başlayan Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Tavares bu yıl 34 resmi maçta 3 asist yaptı.
Sabah
Erdinç Şahin