Junior Tavares transferiyle Taffarel ilgilenecek

BU SEZON 34 MAÇTA 3 ASİST

Erdinç Şahin

transferinde yaz döneminde olduğu gibi ara transferde deikna edemeyeniçin alternatif isimlere yöneldi.Bu haftateknik kadrosuna katılması beklenenlı kaleci antrenörü'in sol bek konusunda ülkesinde temaslarda bulunduğu öğrenildi. Kulislerde konuşulan isim ise'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusuFutbola Gremio altyapısında başlayan Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Tavares bu yıl 34 resmi maçta 3 asist yaptı.