Jurgen Klopp'tan olay sözler!

Ekim 2015'te geldiği Liverpool
'da henüz kupa kazanma başarısı gösteremeyen Jurgen Klopp
, düzenlediği son basın toplantısında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
Klopp, Roma
'yla oynayacakları Şampiyonlar Ligi
yarı final rövanşı öncesinde kulübün üstünde hâlâ çok ciddi bir baskı olduğunu vurguladı.
Tecrübeli teknik adam, "Liverpool'a gelip de çok rahat edeceğinizi düşünemezsiniz. Biz Liverpool'uz ve devamlı birileri g..ümüzü tekmeliyor.
" ifadelerini kullandı.
Liverpool, Klopp yönetimindeki ilk sezonunda Lig Kupası
ve UEFA Avrupa Ligi
finallerine yükselmiş fakat bu finallerden boynu bükük ayrılmıştı.
Erdinç Şahin