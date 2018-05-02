Jurgen Klopp'tan olay sözler!

Erdinç Şahin

Ekim 2015'te geldiği'da henüz kupa kazanma başarısı gösteremeyen, düzenlediği son basın toplantısında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.Klopp,'yla oynayacaklarıyarı final rövanşı öncesinde kulübün üstünde hâlâ çok ciddi bir baskı olduğunu vurguladı.Tecrübeli teknik adam, "" ifadelerini kullandı.Liverpool, Klopp yönetimindeki ilk sezonundavefinallerine yükselmiş fakat bu finallerden boynu bükük ayrılmıştı.