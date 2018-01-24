Justin Bieber annesine ayak masajı yaptı

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ABD'li şarkıcı Justin Bieber
, ayağını kırdığı için tekerlekli sandalye ile gezen annesi Pattie Mallette
'ye ayak masajı yaptı.
Bu eğlenceli anları annesi Mallette Instagram
hesabından paylaşarak not düştü:
"Sen doktor değilsin, elleme"
Mallette daha sonra takipçilerine "Oğluma güvenmeli miyim güvenmemeli miyim?" diye sordu.
Justin Bieber
'in bazı takipçileri bir erkeğin annesine ayak masajı yapmasını oldukça garip bulduklarını belirttiler.
Pattie Mallette Justin Bieber
PATTIE MALLETTE KİMDİR?
’ın annesi, yazar ve film prodüktörüdür. Kanadalı sanatçı 1975 doğumludur. 2012'de otobiyografisi Nowhere but Up
'ı yayınlamıştır.
Justin Bieber’i
n babası ve annesi Justin Bieber’ın doğumunun ardından ayrılmışlardır. Pattie Mallette
sanatçının babasından ayrıldıktan sonra hiç evlenmemiştir ve Justin Bieber
’i tek başına yetiştirmiştir.
JUSTIN BIEBER KİMDİR?
Justin Bieber
1 Mart, 1994'te, Stratford, Ontario, Kanada
'da doğdu. Annesi Pattie Mallete,
ona hamile kaldığında 17 yaşındaydı.
Bieber kendi kendine piyano, bateri, gitar ve trompet çalmayı öğrendi. 2007'nin sonlarında, 13 yaşındayken, Bieber bir yerel şarkı yarışması için Ne-Yo'nun "So Sick" şarkısını söyledi ve ikinci geldi. Mallette arkadaşları ve ailesinin görmesi için YouTube'a performansının videosunu koydu. Siteye Bieber'ın değişik R&B şarkılarını söylediği videoları koymaya devam etti ve Bieber'ın sitedeki popülerliği arttıkça arttı.
Değişik bir şarkıcının videolarını ararken, Scooter Braun
, So So Def'in eski pazarlama yöneticisi, yanlışlıkla Bieber'ın videolarından birine tıkladı. Etkilenen Braun, Bieber'ın gösteri yaptığı tiyatroyu buldu, Bieber'ın okulunun yerini tespit etti ve en sonunda Mallette'le irtibata geçti. Braun'un o zamanlar 13 yaşında olan Bieber'ı Atlanta
,Georgia'ya demo kaydetmek için götürdü. mesine izin verdi. Gittikten bir hafta sonra, Bieber 2008 yılında Island Records
'la anlaşma yaptı. Braun, Bieber'ın menajeri oldu.
Bieber'ın ilk single'ı "One Time
" ilk albümünün kayıt aşamasındayken yayınlandı. 2009 Temmuz'unda yayınlandığı ilk hafta Kanada
100'de 12 numaraya kadar yükselen parça, daha sonra Billboard 100'de 17 numaraya kadar çıktı. 2009 Sonbaharında parça inanılmaz bir satış gösterdi. Parça, Kanada ve ABD'de platinyum, Avusturalya ve Yeni Zellanda'da Altın almıştır. Şarkıcının ilk EP'si My World
, 17 Kasım 2009'da yayınlanmıştır. Albümün diğer single'ı, "One Less Lonely Girl
", ve diğer iki reklam teklileri "Love Me
" ile "Favourite Girl
", iTunes
'da yayınlandı ve Billboard 100'de ilk kırka girmeyi başardı. Justin Bieber
'in dünya yıldızı olması işte böyle başladı.
Can Hakman