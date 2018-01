Justin Bieber annesine ayak masajı yaptı

PATTIE MALLETTE KİMDİR?

Can Hakman

ABD'li şarkıcı, ayağını kırdığı için tekerlekli sandalye ile gezen annesi'ye ayak masajı yaptı.Bu eğlenceli anları annesi Mallettehesabından paylaşarak not düştü:"Sen doktor değilsin, elleme"Mallette daha sonra takipçilerine "Oğluma güvenmeli miyim güvenmemeli miyim?" diye sordu.'in bazı takipçileri bir erkeğin annesine ayak masajı yapmasını oldukça garip bulduklarını belirttiler.’ın annesi, yazar ve film prodüktörüdür. Kanadalı sanatçı 1975 doğumludur. 2012'de otobiyografisi'ı yayınlamıştır.n babası ve annesi Justin Bieber’ın doğumunun ardından ayrılmışlardır.sanatçının babasından ayrıldıktan sonra hiç evlenmemiştir ve’i tek başına yetiştirmiştir.1 Mart, 1994'te, Stratford, Ontario,'da doğdu. Annesiona hamile kaldığında 17 yaşındaydı.Bieber kendi kendine piyano, bateri, gitar ve trompet çalmayı öğrendi. 2007'nin sonlarında, 13 yaşındayken, Bieber bir yerel şarkı yarışması için Ne-Yo'nun "So Sick" şarkısını söyledi ve ikinci geldi. Mallette arkadaşları ve ailesinin görmesi için YouTube'a performansının videosunu koydu. Siteye Bieber'ın değişik R&B şarkılarını söylediği videoları koymaya devam etti ve Bieber'ın sitedeki popülerliği arttıkça arttı.Değişik bir şarkıcının videolarını ararken,, So So Def'in eski pazarlama yöneticisi, yanlışlıkla Bieber'ın videolarından birine tıkladı. Etkilenen Braun, Bieber'ın gösteri yaptığı tiyatroyu buldu, Bieber'ın okulunun yerini tespit etti ve en sonunda Mallette'le irtibata geçti. Braun'un o zamanlar 13 yaşında olan Bieber'ı,Georgia'ya demo kaydetmek için götürdü. mesine izin verdi. Gittikten bir hafta sonra, Bieber 2008 yılında'la anlaşma yaptı. Braun, Bieber'ın menajeri oldu.Bieber'ın ilk single'ı "" ilk albümünün kayıt aşamasındayken yayınlandı. 2009 Temmuz'unda yayınlandığı ilk hafta100'de 12 numaraya kadar yükselen parça, daha sonra Billboard 100'de 17 numaraya kadar çıktı. 2009 Sonbaharında parça inanılmaz bir satış gösterdi. Parça, Kanada ve ABD'de platinyum, Avusturalya ve Yeni Zellanda'da Altın almıştır. Şarkıcının ilk EP'si, 17 Kasım 2009'da yayınlanmıştır. Albümün diğer single'ı, "", ve diğer iki reklam teklileri "" ile "",'da yayınlandı ve Billboard 100'de ilk kırka girmeyi başardı.'in dünya yıldızı olması işte böyle başladı.