Juventus 34. defa şampiyon oldu
Roma'yla deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, Serie A'da bitime bir hafta kala 34. şampiyonluğunu ilan etti
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus, deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi ile 0-0 berabere kalan Torino devi, puanını 94'e yükseltip en yakın rakibi Napoli'nin 6 puan önünde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
ÜST ÜSTE 7. KEZ
Allegri önderliğindeki Juve, üst üste 7. kez lig şampiyonluğunu kazandı. Roma'da Radja Nainggolan 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
CENGİZ 81 DAKİKA OYUNDA KALDI
Milli gururumuz Cengiz Ünder ise ilk 11'de başladığı müsabakanın 81. dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı.