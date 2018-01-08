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Juventus'tan Mesut Özil atağı!

Mesut Özil için Manchester United'ın ardından bir dev kulüp daha talip oldu. Juventus'un ara transferde oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. 

Juventus'tan Mesut Özil atağı!
Mesut Özil için Juventus harekete geçti. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mesut Özil Arsenal'in kendisine sunduğu 5 senelik kontratı reddetti ve adeta Londra macerasını bitirme kararı aldı. 

Arsenal'in Juventus'tan 29 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euro istediği belirtilirken, Manchester United'ın da Mesut için girişimlerde bulunduğu yazıldı. 
 

EMRE CAN DA RADARDA


Aynı gazetenin haberinde Torino temsilcisinin bir başka Türk kökenli Alman oyuncu, Liverpool'lu Emre Can'ı da istediği belirtildi. Mesut gibi Emre Can'ın da sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. 



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