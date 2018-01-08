Juventus'tan Mesut Özil atağı!

EMRE CAN DA RADARDA

Erdinç Şahin

içinharekete geçti.nde yer alan habere göre,'in kendisine sunduğu 5 senelik kontratı reddetti ve adeta Londra macerasını bitirme kararı aldı.'in'tan 29 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euro istediği belirtilirken,'ın da Mesut için girişimlerde bulunduğu yazıldı.Aynı gazetenin haberindetemsilcisinin bir başka Türk kökenli Alman oyuncu, Liverpool'lu'ı da istediği belirtildi. Mesut gibi Emre Can'ın da sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.