Juventus Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Dev maç şifresiz kanalda?

Şampiyonlar Ligi
’nde son 16’ya kalmayı başaran bazı takımların karşılaşmaları yarın start alacak.
Seyir zevki üst düzey olacak karşılaşmaları takip etmek isteyenler için müjdeli haber geldi. İlk maçta Torino
’da karşı karşıya gelecek Juventus Tottenham
maçı şifresiz olarak ekranlara geleceği açıklandı. Peki taraftları heyecanla beklediği Juventus Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
İşte Juventus Tottenham maçına dair merak edilen maçın saati, şifresiz yayınlayacak kanal ve ne zaman oynanacağına dair tüm detaylar…
JUVENTUS TOTTENHAM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Dybala, Higuain, Douglas Costa’lı İtalya şampiyonu Juventus, Harry Kane, Delle Alli, Eriksen’li Tottenham
’ı ağırlayacak.
13 Şubat Salı (yarın)
günü oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu Juventus-Tottenham
mücadelesi saat 22.45’ten itibaren canlı yayınla TRT1
ekranlarında olacak…
Erdinç Şahin