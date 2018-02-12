Juventus Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Dev maç şifresiz kanalda?

JUVENTUS TOTTENHAM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Erdinç Şahin

’nde son 16’ya kalmayı başaran bazı takımların karşılaşmaları yarın start alacak.Seyir zevki üst düzey olacak karşılaşmaları takip etmek isteyenler için müjdeli haber geldi. İlk maçta’da karşı karşıya gelecekmaçı şifresiz olarak ekranlara geleceği açıklandı. Peki taraftları heyecanla beklediği Juventus Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak?İşte Juventus Tottenham maçına dair merak edilen maçın saati, şifresiz yayınlayacak kanal ve ne zaman oynanacağına dair tüm detaylar…’ı ağırlayacak.13 Şubat Salıgünü oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turumücadelesi saat 22.45’ten itibaren canlı yayınlaekranlarında olacak…