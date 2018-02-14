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Juventus- Tottenham maçı özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Juventus evinde Tottenham ile 2-2  berabere kaldı

14 Şubat 2018, Çarşamba 01:34
Juventus- Tottenham maçı özeti
İtalya temsilcisi Juventus, Allianz Stadı’nda konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham karşısında karşılaşmaya hızlı başladı.

Siyah-beyazlı ekip, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain’in 2’nci ve penaltıdan 9’uncu dakikalarda ağları sarsmasıyla rakibi karşısında 2-0 öne geçti.

RÖVANŞ 7 MART'TA

Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 35. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane ile fileleri havalandırdı ve skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında
bir penaltı daha kazanan Juventus’ta topun başına geçen Higuain’in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü ve ilk yarı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Tottenham, 71. dakikada Christian Eriksen’in golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Maçın rövanşı, 7 Mart Çarşamba günü oynanacak.


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