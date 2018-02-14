Juventus- Tottenham maçı özeti

RÖVANŞ 7 MART'TA

Mehmet Nuri Turan

İtalya temsilcisi Juventus, Allianz Stadı’nda konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham karşısında karşılaşmaya hızlı başladı.Siyah-beyazlı ekip, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain’in 2’nci ve penaltıdan 9’uncu dakikalarda ağları sarsmasıyla rakibi karşısında 2-0 öne geçti.Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 35. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane ile fileleri havalandırdı ve skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarındabir penaltı daha kazanan Juventus’ta topun başına geçen Higuain’in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü ve ilk yarı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle kapandı.İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Tottenham, 71. dakikada Christian Eriksen’in golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.Maçın rövanşı, 7 Mart Çarşamba günü oynanacak.