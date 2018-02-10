Juventus’un lider olduğu maçta Buffon tarihe geçti



JUVENTUS İKİNCİ YARIDA AÇILDI



BUFFON 500. MAÇINA ÇIKTI

Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Juve sahadan 2-0 üstün ayrıldı.İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Juventus’a galibiyeti getiren golleri 56.dakikada Federico Bernardeschi ile 86.dakikada Gonzalo Higuain kaydetti. Bu sonucun ardından Juventus 62 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fiorentina ise 31 puanda kaldı.Juventus ve İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Fiorentina karşısında Juventus formasını ligde 500. defa giydi.