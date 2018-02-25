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K-pop erkek grubu The Rose Uniq Glass Room’da izdiham yarattı!

MyMusicTaste’e hayranlar tarafından gelen yoğun talepler üzerine, Güney Koreli erkek grubu The Rose, Avrupa turnesi kapsamında önceki gece İstanbul, Maslka Uniq Glass Room’da konser verdi

K-pop erkek grubu The Rose Uniq Glass Room’da izdiham yarattı!
The Rose’un ilk uluslararası turu kapsamında gerçekleşen konser için, bazıları şehir dışından gelen  çoğunluğunu genç kızlardan oluşan yüzlerce izleyici sabah saatlerinden itibaren mekanda en önde grubu izlemek için sıraya girdi. 

The Rose, 2017 Ağustos’unda ‘Sorry’ adlı tekli piyasaya çıktı ve benzersiz bir İngiliz pop tarzıyla Kpop alanında benzeri görülmemiş bir görünüm kazandı. Şarkı çıktıktan hemen sonra bu çaylak grubun şarkıları Kore sokaklarında bir ‘indie’ grup olarak dikkatleri çekti. 2. şarkıları ‘Like We Used To’ albümleri ile uluslararası alanda da dikkatleri üzerlerine çeken grup sahnede bilindik şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını da seslendirerek İstanbul'lu hayranlarına özel bir süpriz yaptı. Sahne sonunda Türk bayrakları ile hayranlarına teşekkür ettiler.

Biletler 11 Ocak saat 12:00’da satışa açılacak. MyMusicTaste’de bu konseri İstanbul’da talep eden kişiler %20 indirim ile biletlerini satın alabilecekler.
 

The Rose kimdir?


The Rose, Güney Koreli 4 kişilik erkek grup: Woosung, Hajoon, Dojoon, ve Jaehyeong. 2017 Ağustos’da başlayan bu grup, İngiliz pop tarzlarıyla hemen halkın dikkatini çektiler. İlk single’ları ‘Sorry’ ve ardından gelen single’ları ‘Like We Used To’ ile uluslararası bir popüleriteye de sahip oldular.Bu albümlerle beraber Amerika I Tunes Kpop listelerinde 8. Ve 4. oldular. ABD’nin yanı sıra Rusya, Fransa, Almanya ve Belçika gibi 9 ülkede daha ITunes’un top10 listelerine girdiler. Söz yazarlığındaki kanıtlanmış yeteneklerinin yanında çekici görünüşleriyle de dikkat çeken The Rose dünya çapında hayranlarını her geçen gün arttırıyor.


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