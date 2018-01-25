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Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler’in çocuğu servis mağduru: Araç içinde ağlıyordu

Okul servislerinde yaşanılan skandallara geçen günlerde bir yenisi eklendi. İddiaya göre 7 yaşındaki H.T. adlı çocuk, “yaramaz olduğu” gerekçesiyle servis şoförü tarafından servis aracının içinde tek başına bekletildi. Bir vatandaş tarafından fark edilen durum polise bildirildi. H.T. adlı çocuğun Duman grubu solisti Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler’in çocukları Hakan Tangöze olduğu anlaşıldı

25 Ocak 2018, Perşembe 10:08
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler’in çocuğu servis mağduru: Araç içinde ağlıyordu
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler’in çocuğu Hakan Tangöze'nin servis içinde ağladığını gören ve polise haber veren Ahmet Sarı olayı Milliyet'e anlattı.

İşte Ahmet Sarı'nın iddiasına göre yaşananlar: 

“Okullar kapanmadan bir gün önce Etiler’de bir servis aracının içinde bir çocuğun ağladığını gördüm. Aracın kapısı açıktı. Neden ağladığını sordum. Servis şoförünün kendisine araçta bırakıp gittiğini söyledi. Hayli korkmuştu. ‘Beni burada bıraktılar, ben okula gitmek istiyorum’ diyordu. Çocuğa adını, kaç yaşında olduğunu, ev adresini ve annesi ile babasının ismini sordum. Cevap verdi, bir müddet yanında bekledim. Gelen giden olmayınca bir ara çocuğu söylediği ev adresine götürmek istedim. Fakat daha sonra bunun doğru olmayacağını düşünüp polisi aradım.

Yaklaşık yarım saat sonra olay yerine polis geldi. Çocuk, olay yerine gelen polislere de başından geçeni anlattı. O sırada servis şoförü olay yerine geldi. Şoför küçük çocuğu olay yerinden alıp gitmeye çalıştı ama polis buna izin vermedi. Konuyla ilgileneceklerini söyledi. Bunun üzerine ben de polislerden birinin numarasını alıp olay yerinden ayrıldım."



Anne ve babayı isimlerini ilk duyduğunda tanımadığını söyleyen Ahmet Sarı, “İnternette arama yaptığımda Hakan Tangöze'nin ünlü bir anne ve babanın çocuğu olduğunu öğrendim. Düşünün ailesi böyle varlıklı olan bir çocuğa bunlar yapılıyorsa, normal vatandaşların çocuklarına neler yapıyorlar. Aileye ulaşmaya çalıştım. Annenin menajeri beni aradı. Israrla anneyle görüşmek istediğimi dile getirdikten sonra anneyle telekonferansla konuştuk. Fakat bu konuşmada da anne gayet sakindi, hep menajeri konuştu. Konuyla ilgili okulla konuştuklarını, çocuğun sadece 10 dakika araçta bekletildiğini söylediler. Oysa ki sadece yarım saat biz polisi bekledik ve belki de ondan önce de o çocuk oradaydı.”


'OKUL SERVİSİNDE UYUYAKALDIĞI İÇİN BEKLETTİKLERİ DOĞRU'


Hakan Tangöze’nin babası Kaan Tangöze’nin menajeri Elif Konuray “Okul servisinde uyuyakaldığı için beklettikleri doğru. Kaan Bey hem okul yönetimi hem de servis ile konuşmuş. Hiçbir sıkıntı yok. Özetle sorunuzun cevabı, kendisinin haberi var. Bir sıkıntı olmadığı için de verebileceği bir açıklama da yok” dedi.

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'ISRARLA ARAYIP DURMAYIN, KONUŞACAK BİR ŞEY YOK!'


Seçkin Piriler’in menajeri Şeyma Balkar ise “Hakan Tangöze kısa bir süre servis içinde bekletilmiş. Konu abartıldığı gibi değil. Ahmet Bey fazla ajite etmiş. Okulla da görüştük. Anneyi de ısrarla arayıp durmayın, konuşacak bir şey yok” dedi.



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