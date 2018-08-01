Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler'e 700 bin liralık villa
Kaan Tangöze ihanet sonucu 2 yıl önce boşandığı Seçkin Piriler ve küçük oğulları için Bodrum Gündoğan’daki bir siteden 700 bin Tl’ye yazlık aldı
POSTA/ALİ KESER
Villanın eşya, tadilat, bahçe düzenlemesini de üstlendi. Kaan Tangöze, sevgilisi Kıvılcım Ural ile tatil yapmak üzere Bodrum’daki başka bir koydan ev kiraladı.
EN ÖNDEN İZLEDİ
Kaan Tangöze’nin solisti olduğu rock grubu Duman önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da konser
verdi. 3 saat sahnede kaldılar. Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural en ön sıradaydı. Kaan, ‘Seni Kendime Sakladım’ şarkısını uğruna yuvasını yıktığı Kıvılcım Ural’a bakarak söyledi.
Bu haberi de okudularSeçkin Piriler oğullarıyla tatilde