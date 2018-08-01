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  • Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler'e 700 bin liralık villa

Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler'e 700 bin liralık villa

Kaan Tangöze ihanet sonucu 2 yıl önce boşandığı Seçkin Piriler ve küçük oğulları için Bodrum Gündoğan’daki bir siteden 700 bin Tl’ye yazlık aldı

01 Ağustos 2018, Çarşamba 07:45 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018, Çarşamba 08:33
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POSTA/ALİ KESER

Villanın eşya, tadilat, bahçe düzenlemesini de üstlendi. Kaan Tangöze, sevgilisi Kıvılcım Ural ile tatil yapmak üzere Bodrum’daki başka bir koydan ev kiraladı.

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Kaan Tangöze’nin solisti olduğu rock grubu Duman önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da konser

verdi. 3 saat sahnede kaldılar. Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural en ön sıradaydı. Kaan, ‘Seni Kendime Sakladım’ şarkısını uğruna yuvasını yıktığı Kıvılcım Ural’a bakarak söyledi.

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