Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı! 5 asker öldü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5 Afgan askeri hayatını kaybetti

29 Ocak 2018, Pazartesi 09:30
Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı! 5 asker öldü
Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00’te yaşanan olayda 5 silahlı saldırganın Kabil’in batısındaki 111. ulusal askeri birliğe girmeye çalıştığı belirtildi.

BOMBAYI PATLATIP YOL AÇMAYA ÇALIŞTI

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, karanlıktan yararlanan saldırganlardan birinin askeri bölge girişinde üzerindeki bombayı patlatarak diğer saldırganların girişine yol açmaya çalıştığını kaydetti.

Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade ederek saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Geçen cumartesi günü Kabil’deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda çoğunluğu sivil 103 kişi hayatını kaybetmiş, 235 kişi de yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmişti.

 


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