Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı! 5 asker öldü

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00’te yaşanan olayda 5 silahlı saldırganın Kabil’in batısındaki 111. ulusal askeri birliğe girmeye çalıştığı belirtildi.
BOMBAYI PATLATIP YOL AÇMAYA ÇALIŞTI
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, karanlıktan yararlanan saldırganlardan birinin askeri bölge girişinde üzerindeki bombayı patlatarak diğer saldırganların girişine yol açmaya çalıştığını kaydetti.
Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade ederek saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!
Geçen cumartesi günü Kabil’deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda çoğunluğu sivil 103 kişi hayatını kaybetmiş, 235 kişi de yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmişti.
Senim Tanay