Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı! 5 asker öldü

BOMBAYI PATLATIP YOL AÇMAYA ÇALIŞTI

Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!

Senim Tanay

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00’te yaşanan olayda 5 silahlı saldırganın Kabil’in batısındaki 111. ulusal askeri birliğe girmeye çalıştığı belirtildi.Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, karanlıktan yararlanan saldırganlardan birinin askeri bölge girişinde üzerindeki bombayı patlatarak diğer saldırganların girişine yol açmaya çalıştığını kaydetti.Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade ederek saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını söyledi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.