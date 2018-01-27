Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi de yaralandı

27 Ocak 2018, Cumartesi 15:46
Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!
Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de resmi binaların ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerinin olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Bombalı bir araçla gerçekleştirilen saldırı kentin tamamında duyuldu ve hissedildi.



Polis noktasında bomba yüklü bir ambulansın patlatılması sonucunda en az 63 kişinin öldüğü, 151 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SALDIRIYI TALİBAN ÜSTLENDİ

Saldırıyı Taliban üstlendi. Örgüt, geçen hafta da yine Kabil'deki Intercontinental Hotel'e yapılan ve 20'den fazla kişinin öldüğü saldırıyı da üstlenmişti.

Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu.


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