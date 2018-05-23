Kabızlığın sebep olduğu 2 önemli hastalık (Kabızlık nasıl geçer?)

Kabızlığın yol açtığı basur (hemoroid) ile fistül hastalığını Türk Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Ömer Alabaz posta.com.tr için anlattı.





İşte basur ve fistül tedavisi ile ilgili tüm merak edilenler…





BASUR NEDİR?

Hamilelik, sürekli kabızlık ve yanlış tuvalet alışkanlıkları nedeniyle 50 yaş civarındaki her 2 kişiden 1’inde görülen basur, makat bölgesindeki toplardamarlarının genişlemesi ve ıkınma esnasında dışarıya doğru sarkmasıdır. Yer aldığı bölgeye göre iç ve dış olarak ikiye ayrılır:





1-Dış hemoroid (basur):Makat bölgesinin en hassas ve ağrıya duyarlı olan bölgesinde yerleşirler. Buradaki damar pıhtılaşırsa aşırı ağrılı bir şişlik oluştururlar.





2-İç hemoroid (basur): En sık rastlanan belirtisi ağrısız olarak makattan dışarıya sarkan şişliktir. Çoğunlukla hastalar tarafından dışkılama sonrasında temizlik yaparken tesadüfen fark edilirler. Kişinin uzun süre ayakta durması makat bölgesinin toplardamarlarında ciddi basınç yaratarak dışarıya sarkmalarına neden olabilir.





BASURA YOL AÇAN SEBEPLER

- Kronik kabızlık

- Kronik ishal

- Gebelik

- Genetik

- Dışkılama sırasında aşırı ıkınma

- Fazla laksatif (dışkı yumuşatıcı) veya lavman kullanımı

- Tuvalette okuma alışkanlığı olması veya uzun süre harcama





BASUR NASIL ORTAYA ÇIKAR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Basurun kesin tanısı, klinik muayenenin yanı sıra rektoskopi ve anoskopi ile konulur. Rahatsızlıktan kısa süren ve acısız yöntemlerle kurtulmak mümkün ancak erken dönemde tedaviye başlanırsa rahatsızlık ilaç tedavisi ile giderilebilir. Belirtileri; ıkınma sırasında makattan kan gelmesi, ıkınma sırasında makattan dışarıya sarkma olması, makat bölgesinde kaşıntı hissi, makatta ağrı, makat bölgesinde ele gelen ağrılı şişliktir. Hastalığın başlangıç döneminde sadece kanama yakınması varken daha sonraki dönemlerde kanamaya dışkılama sırasında makatta oluşan şişlikler eşlik eder. Basur ilerledikçe bu şişlikler artık içeriye girmez hale gelir. Özellikle ilerlemiş olduğu dönemlerde basur memelerinin dışarı çıkmış olması nedeniyle makat devamlı ıslak hale gelir. Makat ıslaklığı nedeniyle kaşıntı da diğer yakınmalara eklenir. Bir de hemoroidin akut dönem özellikleri vardır. İç basurlar dışarıya çıkar, içeriye giremez ve şişer. İçleri kanla dolar. Bu dönemde makatta büyük, şişkin bir kitle oluşur ve bu safha çok ağrılıdır.





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Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak sıralanan basur evreleri vardır. Bütün hemoroidlerin yani basurların ortak özelliği kanamadır. Birinci derece hemoroidlerde cerrahi tedavi önerilmez ve kabızlık giderilmeye çalışılır, sıcak suya oturma banyosu gibi çeşitli tedavilerle hastalığın ilerlemesinin durdurulması hedeflenir. İkinci derece hemoroidlerde de kanamalar görülür ancak makatın içinde şişlikler de oluşur. Üçüncü derece hemoroidler ıkınmayla dışarı çıkabilir ve kendiliğinden içeri girer. En son evreye gelmiş hemoroidler de ıkınmayla dışarı çıkar ancak kendiliğinden içeri girmesi çoğunlukla söz konusu değildir. Dışarıda bir 'meme’ görünümünde kalırlar. Üçüncü ve dördüncü dereceler için ameliyatla tedavi gerekebilir.





HER BASUR AMELİYAT EDİLMELİ Mİ?

Tedavi yöntemleri 3 ana başlık altında toplanılabilir: Basit yöntemler, ağrısız yöntemler ve ameliyat. Her hemoroid hemen ameliyat edilmemelidir. Sadece 3. ve 4. evredeki hemoroidlerde 1 sene içinde birkaç kez atak geçirilirse ameliyat gerekebilir.

Hastalığın seyrinde genellikle erkeklerin muayeneden utanma nedeni ile konunun uzmanı olan doktora daha geç başvurması önemli bir sorundur. Belki de erken başvurmak başka hastalıklarında örneğin rektum kanserine teşhis konulmasında yardımcı olabilir.





BASURDAN NASIL KORUNULUR?

- Tuvalette uzun zaman geçirmeyi, tuvalette gazete okuma, fazla ıkınma gibi kimi alışkanlıkları terk etmek.

- Büyüklere ve çocuklara tuvalete ihtiyaç duydukları anda gitmeleri ve orada uzun zaman geçirmemeleri gerektiğini öğretmek.

- Beslenme ve tuvalet alışkanlıklarını değiştirmek.

- Posadan zengin bir beslenme tarzını benimsemek.

- Spor ve düzenli egzersiz yapmak.

- Ata ya da bisiklete binmek gibi sporların olumsuz etkileri olduğunu hatırlamak.





FİSTÜL NEDİR?

Anal bölgede bağırsak ile cilt arasında normalde olmaması gereken bir bağlantının yani kanalın oluşmasına fistül denir. Makat içindeki bağırsak bölümündekine iç ağız ile derideki ağıza ise dış ağız denir. Bu iki ağızı birleştiren kanala ise makat fistülü veya tıbbi deyimi ile perianal fistül denir. Neredeyse vakaların tümünde, geçmişte yaşanan bir apse esas nedendir.





FİSTÜL NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Fistülün tanısı sıklıkla genel cerrah muayenesi ile konulur. Öncelikle komplike vakalarda Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalığının tanısını kesinleştirmek gerekir. Çünkü bu hastalıkta fistül daha ciddi seyreder. En iyi ve doğru teşhis, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile veya endorektal ultrason (ERUS) ile konur.





FİSTÜLÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Fistülün en önemli nedeni olan apse genellikle makatta şiddetli ağrı ve şişlik ile kendini gösterir. Bu şikayetler dışkılama alışkanlığı ile ilgili değildir ve ateş olabilir. Kendiliğinden veya cerrahi yöntemle apse boşaltılabilir ve böylece ağrı ve basınç hafifler. Makatta fistül gelişen hastalarda sıklıkla kanlı veya sarı renkli cerahat akıntısı şikayeti olup genellikle ateş, halsizlik ve ağrı olmayabilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması ise tekrar apse oluşumuna işaret eder. Makat apseleri her zaman fistüle dönüşmez. Eğer makat yanından akıntı 2-3 ay kadar devam ederse perianal fistül tanısı konur.

Diyabet hastaları, Crohn hastalığı varlığı, kanser tedavisi görenler, organ nakilli kişiler ve kanserli hastalarda apse gelişmesi durumunda bu tedavi mutlaka hastaneye yatırılarak yapılmalı. Ağrı kesicilere rağmen geçmeyen ağrı, tedavi sonrasında ağrının artması, ateş, titreme, idrar yapmada zorluk, aşırı kabızlık veya ishal, bulantı ve kusma varsa mutlaka doktora başvurulmalı.





FİSTÜL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavideki ana hedef, fistül tünelini ortadan kaldırmaktadır. Genellikle tünelin iç ve dış ağızlarını birleştiren bir kesi yapılması tercih edilir. Bu işlem sırasında makat bölgesini kontrol eden kasların bir kısmı da kesilir. Fistülün dışkıyı kontrol eden kas ile fazla ilişkisinin olduğu belirlenirse bu durumda iki aşamalı onarım tercih edilerek işlem ikinci bir ameliyata bırakılmaz. Dışkıyı tutmaya yarayan dış kas liflerini kesmek gerekiyorsa o zaman seton işlemi kullanılır. Seton işlemi tünelin iç ve dış ağızlarının bir ip, naylon veya lastik ile birleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Bu işlem ile tünel devamlı açık kalarak dışarıya sürekli boşalır ve böylelikle dışkıyı tutmaya yarayan dış kas liflerinin yaralanmaması sağlanır. Daha komplike vakalarda mukoza kaydırma yöntemi gibi tekniklere başvurulması gerekebilir. Fistül tedavisinde başarı sağlanmış bir tedavi henüz yok. Son zamanlarda hastanın göbek yağından liposuction yöntemi ile alınan yağ hücrelerinden elde edilen kök hücreler tedavide kullanılıyor.





FİSTÜL AMELİYATTAN SONRA TEKRARLAR MI?

Asırlardır bilinen perianal fistülün tedavisinde en önemli sorun, ameliyat sonrası hastalığın nüksetmesidir. Basit fistüller ameliyatla tedavi edilebilir fakat daha ağır seyreden ve tekrarlayan fistüllerin yeniden oluşma riski çok yüksektir.







