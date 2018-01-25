Kabızlık giderici ilaçlar alışkanlık yapıyor mu? (Kabızlığa iyi gelen yiyecekler)

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Senim Tanay

Kabızlığın çok sayıda hastada bazı davranış değişiklikleri ve nefes egzersizleri ile kısa süreli ilaç tedavisiyle çözüme ulaştırılabildiğini ifade eden Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Serhat Bor’a göre kabızlık önleyici ilaçların alışkanlık yaptığı söylemi yanlış.Prof. Dr. Serhat Bor stres, düzensiz beslenme, katkı maddeleri, yoğun iş temposu ve edinilen bazı alışkanlıkların,kabızlık yakınmasıyla başvuruların artmasına neden olduğuna değinerek, kabızlığın yaşam kalitesini ciddi oranda bozan bir sorun olduğuna işaret etti.Kabızlığın, günlük pratikte gastroenteroloji uzmanlarının en sık gördüğü olgular ve aile hekimleri arasında en fazla konulan tanılar arasında bulunduğunu anlatan Prof.Dr. SerhatBor, şu bilgileri paylaştı:"Ülkemizde fonksiyonel bağırsak hastalığı yüzde 22,4, kabızlık yüzde 8,3 sıklığında bulunmuştur. Kadınlarda daha sık görülür. Her yaşta görülebildiği gibi gebelik, stres, hareketsizlik, aşırı diyet yapılması, tiroidin az çalışması, nörolojik hastalıklar gibi rahatsızlıklar ve özellikle ilaçlar tetikleyici olabilir. Yaşlılarda sıklığı ve ciddiyeti artmaktadır. Ölüm riski hiç olmasa da bazen hastaları bezdirecek kadar şiddetli yakınmalar oluşturur."Alarm bulguları denilen tehlike işaretleri olmadığı durumlarda kolonoskopi gibi ileri inceleme gerekmediğine işaret eden Prof.Dr. Serhat Bor, kabızlığın tedavisine ilişkin şunları kaydetti: