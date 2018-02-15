Kablosuz şarj teknolojisini yeniliyor

Adem Özdoğan

Fakat görünen o ki Samsung’unkapsamındaki etkinliğinde tanıtacağı tek şey yeni akıllı telefon modelleri değil. Keza Samsung’un baştan aşağı yenilediğiteknolojisini de bu etkinlikte su yüzüne çıkarması bekleniyor.pazarının önemli isimlerinden biri olan Apple,teknolojisini geçtiğimiz yıl satışa sunduğu modellerle kullanmaya başlamıştı. (akıllı telefonlar baz alındığında) Fakat Samsung bu teknolojiyi uzun süredir kullanıyor. Dolayısıyla kablosuz şarj teknolojilerinde Samsung’un rakiplerine kıyasla çok daha tecrübeli olduğunu söylemek mümkün.Güney Kore’den sızdırılan son raporlara göre, Samsung’un yenicihazı iki farklı şarj bobinine sahip olacak. Bu sayede 9V / 1.67A, 9V / 2A ya da 12V / 2.1A’ya kadar hızlı şarjı destekleyecek.Cihazın arka kısmında güç bağlantısı içinve soğutma sistemi için ufak bir fan bulunacak. Ön kısımda ise 3 farklı led yer alacak. Kırmızı led şarjın dolum aşamasında olduğu yeşil led şarj işleminin bittiği, sarı led ise bir hata olduğu anlamına gelecek.’un yeni şarj kitinin hangi modelleri destekleyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat en kötü ihtimalle bile geçtiğimiz sene satışa sunulan S8, S8+ ve Note 8 modelleri bu şarj kiti ile uyumlu olacaktır.