KabloTV'de kanal sıralaması değişiyor



KABLOTV'DE KANAL GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Yusuf Cevahir

KabloTV abonelerinden gelen talepler doğrultusunda müşterilere daha keyifli bir TV deneyimi yaşatmak amacıyla yeni bir kanal sıralaması yapıldı. Yeni kategoriler kanalların yayın içerik türüne göre ayrıştırılarak, abonelerin daha kolay ulaşabileceği şekilde kurgulandı.Her bir kategorinin başlangıcı kumandada kolayca tuşlanabilen sayılardan seçilmeye çalışıldı. KabloTV kullanan müşterilerin güncel sıralamaya erişebilmesi için yapacağı işlemler şu şekilde:"SD/HD kutu kullanan müşterilerimiz kutularını ’standby’a alıp yeniden açmaları durumunda kutular kanal listesini otomatik olarak güncelleyecektir. SD/HD kutuların bu işlem sonrası kanal güncellemesini yapmaması durumunda kutuların ’fabrika ayarlarına döndürülmesi’ gerekmektedir. i-Kutular (interaktif kutular) açık iken güncelleme yapabilmektedir. i-Kutularda da kanal güncellemesi gerçekleşmemiş ise ’fabrika ayarlarına döndürülmesi’ gerekmektedir. Modül (CAM) kullanan müşterilerimizin televizyonlarında otomatik tarama yaptırması gerekmektedir. (Otomatik kanal listesi güncelleme özelliği bulunan ve bu özelliği açık olan televizyonlar, kanal listesi güncellemesini tarama yaptırmadan otomatik olarak yapabilir.) Modül (CAM) kullanan müşterilerimiz, televizyonlarında hızlı tarama yapmak isterlerse aşağıdaki değerler girilmeli ve NIT (Şebeke arama) ’Açık’ konuma getirilmelidir. Frekans başlangıç bitiş aralıkları: 338.000 Mhz - 530.000 Mhz. Sembol oranı: 6900. Modülasyon: 256 QAM"Ayrıntılı bilgiyeadresinden ulaşılabiliyor.