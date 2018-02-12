Kaçak avcılar Mozambik'te 'altı yılda 11 bin fil öldürdü'

Doğal yaşamı koruma derneği Fauna & Flora International (FFI), 2011'den beri Mozambik'teki fillerin yüzde 90'ının kaçak avcılar tarafından öldürüldüğünü açıkladı

Kaçak avcılar Mozambik'te 'altı yılda 11 bin fil öldürdü'
İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin haberine göre bu süreçte fillerin sayısı 12 binden bine düştü.

Gazetenin çevre editörü Ben Webster yaptığı haberde geriye kalan bin filin de gerekli önlemler alınmaması durumunda kısa süre içinde öldürülebileceği uyarısı yer alıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre FFI verileri, Afrika çapında kaçak avcıların son 10 yılda kıtadaki fillerin üçte birini öldürdüğünü gösteriyor. Bu, 144 bin filin öldürüldüğü anlamına geliyor.

Mozambik'te fillerin yoğunluklu olarak bulunduğu Chuilexi Koruma Alanı'nın yöneticilerinden Matt Rice, bölgedeki Çinli inşaat şirketlerinin Çinli çalışanlarının uluslararası fildişi kaçakçılığı şebekeleriyle ilişkili olduklarını söylüyor.

Koruma alanında beş bekçiye bir pompalı tüfek düştüğünü fakat kaçakçıların hepsinde Kalaşnikoflar olduğunu söyleyen Rice, silahlanmamaları durumunda filleri koruyamayacakları uyarısında bulunuyor.

Rice'a göre Mozambik'in komşusu Tanzanya'nın kaçak fil avcılarına karşı yürüttüğü başarılı mücadele de avcıların sınırı geçerek Mozambik'te avlanmasında etkili oldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

New York Başsavcısı, Weinstein şirketine dava açtı

New York Başsavcısı, Weinstein şirketine dava açtı
Festivalde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Festivalde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak cevap!

Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak cevap!
ABD'nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Londra'da City Havalimanı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı

Londra'da City Havalimanı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı
Norveç'te uçak düştü: 2 ölü

Norveç'te uçak düştü: 2 ölü
ABD'den Türkiye açıklaması: Kaygılarını anlıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Kaygılarını anlıyoruz
Büyük Kanyon’da helikopter düştü: 3 ölü, 4 yaralı

Büyük Kanyon’da helikopter düştü: 3 ölü, 4 yaralı
Beyaz Saray’dan Kalın-McMaster görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray’dan Kalın-McMaster görüşmesi açıklaması
Putin’den başsağlığı

Putin’den başsağlığı
İranlı cesur kadın sokak ortasında dans etti

İranlı cesur kadın sokak ortasında dans etti