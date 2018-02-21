Kaçak avcılık yapan kişiye binlerce liralık para cezası



DOĞAYA SALINDI

Gizem Yetil

Jandarma ekipleri, Karakoyunlu’ya bağlı Aktaş ve Yazlık köyleri kırsalında A.A. isimli şahsa ait çadırda bir kafes içerisinde 4 adet canlı mühre olarak kullanılan kınalı kekliğe el koydu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine canlı mühre olarak kullanılan 4 adet kınalı keklik ve kafesi teslim alan ekipler, A.A. isimli şahsa bin 967 TL idari, 2 bin 200 TL tazminat olmak üzere toplam 4 bin 167 TL para cezası kesti. Keklikler, ekipler tarafından doğaya salınırken kafes ise yakılarak imha edildi.