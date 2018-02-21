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Kaçak avcılık yapan kişiye binlerce liralık para cezası

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde kaçak avcılık yapan şahsa 4 bin 167 TL para cezası kesildi

Kaçak avcılık yapan kişiye binlerce liralık para cezası
Jandarma ekipleri, Karakoyunlu’ya bağlı Aktaş ve Yazlık köyleri kırsalında A.A. isimli şahsa ait çadırda bir kafes içerisinde 4 adet canlı mühre olarak kullanılan kınalı kekliğe el koydu.


DOĞAYA SALINDI


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine canlı mühre olarak kullanılan 4 adet kınalı keklik ve kafesi teslim alan ekipler, A.A. isimli şahsa bin 967 TL idari, 2 bin 200 TL tazminat olmak üzere toplam 4 bin 167 TL para cezası kesti. Keklikler, ekipler tarafından doğaya salınırken kafes ise yakılarak imha edildi.




         




         

  


 


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