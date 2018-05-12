Kaçak geçiş yapana af geliyor

4 KATINA İNECEK



ÖNCESİ İÇİN DE...



SARMA TÜTÜN



İSKAN KOLAYLIĞI



PATRON CEZADAN KURTULACAK

İdil Janet Demiray

Hükümet, yeni bir torba yasa teklifi hazırlayarak Meclis’e sundu. Buna göre; kaçak geçişlerde para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Tüm köprü ve otoyollarda geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden ‘giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan para cezası 4 katına indirilecek.Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanmış söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Cezası tahakkuk ettirilenler (tebliğ edilenler) için bu düzenleme geçerli olmayacak. İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların 15 gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde, 15 günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte para cezaları tahsil edilebilecek.Tarım Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kaçak tütün doldurarak satanlara 50 bin lira idari para cezası öngörülüyordu. Bu uygulama 1 Temmuz’da yürürlüğe girecekti. Ancak dün Meclis’e verilen teklifle cezanın uygulama tarihi 1 Temmuz 2019 olarak belirlendi. Yani ceza 1 yıl ertelendi.Teklife göre ayrıca İskan Yasası’ndan kaynaklanan bazı sıkıntılar gideriliyor. Yasa kapsamında hak sahibi olan ailelerden, kendilerine verilen taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının her biri için, vadesinin bittiği tarihten itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için enflasyon oranı ile güncellenmiş tutarını 1 yıl içerisinde defaten ödeyenlerden gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak.SGK’ya işverenler tarafından yapılan bildirgelerde hesap hatası yüzünden yaşanan cezaların, 15 gün içinde düzeltilmeleri şartıyla cezaların silinmesi sağlanacak. Bu sürede düzeltme yapmayanlara, idari para cezası uygulanacak. Öte yandan düzenlemeyle, oda kuruluşu için yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkarların kayıtları, esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri tarafından tutulabilecek.