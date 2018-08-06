  • Haberler
  • Yaşam
  • Kaçak göçmen sanıldılar Suriyeli işçi çıktılar

Kaçak göçmen sanıldılar Suriyeli işçi çıktılar

Adana’da uygulama noktasında 3 minibüs içerisinde bulunan yaklaşık 30 yabancı uyruklu şahsın üzerinde kimlik çıkmayınca kaçak göçmen sanıldı ancak, yolcuların Suriye uyruklu işçiler olduğu anlaşıldı

06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:35 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:38
A A

İncirlik Mahallesi D-400 karayolunda sabit uygulama noktasında 3 minibüs kontrol amaçlı duruldu. Minibüslerde bulunan yaklaşık 30 yabancı uyruklu şahıs polislere kimliklerini ibraz edemedi. Bunun üzerine olay yerine yabancılar şube müdürlüğü ekipleri geldi. Şahısların kaçak göçmen olduğu düşünüldü.

FOTOĞRAF GELİNCE SERBEST KALDILAR

Yabancı uyruklu kişiler kimliklerini evde unuttuklarını beyan ederken, WhatsApp üzerinden ailelerine kimliklerinin fotoğrafını yollattılar. Polis ekipleri şahısların kimliklerini inceledikten sonra Suriyeli işçi olduğunu tespit etti. Suriyeli işçiler, kimliklerinin belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER