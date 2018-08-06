Kaçak göçmen sanıldılar Suriyeli işçi çıktılar

İncirlik Mahallesi D-400 karayolunda sabit uygulama noktasında 3 minibüs kontrol amaçlı duruldu. Minibüslerde bulunan yaklaşık 30 yabancı uyruklu şahıs polislere kimliklerini ibraz edemedi. Bunun üzerine olay yerine yabancılar şube müdürlüğü ekipleri geldi. Şahısların kaçak göçmen olduğu düşünüldü.

FOTOĞRAF GELİNCE SERBEST KALDILAR

Yabancı uyruklu kişiler kimliklerini evde unuttuklarını beyan ederken, WhatsApp üzerinden ailelerine kimliklerinin fotoğrafını yollattılar. Polis ekipleri şahısların kimliklerini inceledikten sonra Suriyeli işçi olduğunu tespit etti. Suriyeli işçiler, kimliklerinin belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı.