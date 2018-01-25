Kaçak göçmenleri Mehmetçik kurtardı



KAR YAĞIŞI ALTINDA YOL KENARINA TERK ETTİLER



60 SAAT YEMEK YEMEDİLER



SICAK ÇORBA İKRAM ETTİLER



"10 DAKİKA YÜRÜYÜN DEDİ AMA 2 BUÇUK SAAT YÜRÜDÜK"

Gizem Yetil

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya Köyü yakınlarında kalabalık bir grubun yol kenarında yürüdüğünü görenler, durumu Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.Bölgeye giden Mehmetçik'in kimliklerini kontrol ettiği 1'i kadın 42 kişinin yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı ve kaçakçılarca bir minibüs ile ilçeye getirildikleri anlaşıldı.Minibüs sürücüsünün "Erzincan Otogarı'na yakınsınız, 10 dakika yürüyerek otogara ulaşabilirsiniz" diyerek kar yağışı altında yol kenarına terk ettiği kaçakların, İstanbul'a gitmek için otogara ulaşmak amacıyla yürümeye başladıkları saptandı.Yaklaşık 2,5 saat yürümelerine rağmen otogara ulaşamayan kaçakların 60 saattir yemek yemedikleri belirlendi.Yurda kaçak olarak girdikleri belirlenince Mehmetçik'in gözaltına aldığı çoğunluğu Afgan, aralarında Pakistan, Bangladeş ve Somali uyrukluların da bulunduğu kaçak göçmenler, Üzümlü Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Mehmetçik'in burada sıcak çorba, kahvaltı ve çay ikram edip acil ihtiyaçlarını karşıladığı kaçak göçmenler ardından Üzümlü Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildi.Kaçak göçmenler, bu işlem sonrası kimliklerinin belirlenip haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla il merkezindeki bir spor salonuna götürüldü.Kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Necubullah Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'dan İstanbul'a gitmek amacıyla Erzincan'a geldiklerini belirterek şunları kaydetti:"Kaçakçılar bizi yol kenarında bıraktılar ve kar yağarken 2,5 saat yürüdük. Bizi bulan jandarma kahvaltı ve çay verdi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz, 3 gündür hiçbir şey yememiştik, şu anda karnımız tok. Şoför bizi yol kenarına bıraktı ve 'Erzincan Otogarı'na yakınsınız, 10 dakika yürüyerek otogara ulaşabilirsiniz. 10 dakika yürüdükten sonra ışıkların yanında otogar var.' dedi ama 2,5 saat yürüdük, otogarı göremedik. Jandarma gelip bizi buldu."Jandarma, kaçak göçmenleri yol kenarına bırakarak kaçan minibüs sürücüsü ile diğer kaçakçıların yakalanması için çalışma başlattı.