Kaçak içki imalatı yapan bu kez öğretim görevlisi çıktı!

Çorum’da kaçak viski imalatı yapılan bir eve polis şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda viski imalatı yapan emekli öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Kaçak içki imalatı yapan bu kez öğretim görevlisi çıktı!
Çorum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri toplum sağlığını tehlikeye atan kaçak içki ve içki üretimine yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında Akkent mahallesinde bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

DÜZENEK VE DAMANACANALAR...

Belirlenen adresi bir süre takibe alan KOM ekipleri düzenledikleri operasyonda tespit edilen evin banyosunda litre el yapımı viski ve viski elde etmeye yarayan düzenek, 72 adet damacana (19 litre) içerisinde mayalanmak için doldurulmuş vaziyette yaklaşık 1.5 ton şeker şırası ele geçilirken emekli öğretim görevlisi F.Ö gözaltına alındı.

Şüpheli F.Ö hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.
 


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