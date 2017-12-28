Kaçak midye avcıları ceza yememek için kendini denize attı!

CEZA YEMEMEK İÇİN ÇIKMADILAR

'YAKALAMAK İSTEDİĞİMİZDE DENİZE KAÇIYORLAR'

SONUNDA CEZA YEDİLER

Senim Tanay

'te bulunan koruma altındaki kuş gözlem merkezi sınırlarındayapan 8-10 kişilik bir grup ile kendilerini sudan çıkarıp cezai işlem uygulamak isteyen görevliler arasında yaşanan köşe kapmaca ilginç görüntülere sahne oldu.İzmit Körfezi’nde kaçak midye yapanları engellemek isteyen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, alana gelerek kaçak avcıları denizden çıkmaları konusunda uyardı.Kaçak avcıların sudan çıkmaması üzerine yetkililer polisten yardım istedi. Polis zaman zaman sudan çıkan kaçak avcıların kimliğini isteyince ceza yemekten korkan avcılar yeniden denize kaçtı. Uzun süre yetkililer tarafından ikna edilemeyen kaçak avcıların bazıları, sahil boyunca denizin içerisinden çıkmayarak cezai işlem için yetkililerin gitmesini bekledi. Bazıları ise kıyıdaki sazlıkların arasında kaçarak gözden kayboldu.Kaçak avcılarla sürekli mücadele ettiklerini belirten Kocaeli İl Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, "Burası midye avcılığına yasak bir bölge. Ayrıca burası Milli Parklar koruma alanı, kuş cenneti olarak geçiyor. Biz burada yoğun bir şekilde denetimleri yapıyoruz. Ancak biz yaptıkça onlar da devam ediyor. Burada yasak olan midye avcılığı yapıyorlar. Biz yakalamak istediğimizde denize kaçıyorlar. Bekliyoruz, onlar çıkınca tutanakla işlemlerini yapacağız. Kişi başı bin 150 TL cezası var. Her hafta 3-4 defa burada işlem yapıyoruz" dedi.Uzun süre sonra yakalanan 2 avcının topladığı midyelere, midyelerin taşındığı iki araca ve dalgıç malzemelerine el koyuldu. Kaçak midye avcılarına bin 150’şer TL ceza kesildi.