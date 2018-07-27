Kaçırılan oğullarına 21 yıl sonra kavuştular

YAZIN ÇALIŞTI, KIŞIN ARADI

Gürsel Selam, 21 yıl önce tatil için İzmir’den ailesiyle gittiği İskenderun’da kaçırıldı. kaçıranlar, “Ailesi İzmir’de sel felaketinde öldü” diyerek Gürsel’i Hatay’da çocukları olmayan bir çifte sattı. Aşçılık yapan baba İbrahim Selam, ailesiyle Hatay’a taşındı. yazları çalışıp kışları Türkiye’yi karış karış gezerek kaçırılan çocuğunu aradı.

SENİ EVLATLIK ALDIK

Yakınlarını kaybetmiş Aileler derneği’nin (YAKAD) de desteğiyle süren arayış boyunca Gürsel’in çocukluk fotoğrafı kibrit kutularına, çakmaklara, derneğin çıkardığı ‘Umut Takvimleri’ne basıldı. Gürsel de 15 yaşına geldiğinde anne-babasına hiç benzemediğini fark etti. Aile “Seni evlatlık aldık. Gerçek ailen ölmüş” dedi.

KAYIP ÇOCUK SANA BENZİYOR

Bir arkadaşı “Sosyal medyada 1997’de kaybolan bir çocuğun fotoğrafı paylaşılıyor. Sana çok benziyor” deyince YAKAD’ın internet sitesine giren Gürsel, öz babası İbrahim Selam’ı ilk kez gördü. Gürsel, iş için Arnavutluk’ta olan babasına mesaj atıp kendisini tanıtınca mucize gerçek oldu. Aile, Hatay Havaalanı’nda bir araya geldi.

'SEN BABAM MISIN?'

Baba İbrahim Selam, gerçeği nasıl öğrendiğini şöyle anlattı: “Facebook hesabıma ‘Sizinle acil konuşmam gerekiyor’ diye mesaj geldi. Ben de ‘Benim bir tek önemli konum var, o da kayıp oğlum Gürsel” dedim. Yazıştığım kişi bana Gürsel’in çocukluk fotoğrafını atıp ‘Bu ben miyim? Sen benim babam mısın?’ diye yanıt verince dünyalar benim oldu.”