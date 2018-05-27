Önceki gün İstanbul'dan gelen 9 kişilik bir dağcı grubu gece saat 02:00 sıralarından Kavron Yaylası'na ulaştı.





Daha sonra Kaçkar Zirvesi'ne doğru hareket eden grup hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle tırmanışı iptal etti. Hava şartlarının bugün elverişli olması üzerine 9 kişilik ekipten 5'i tırmanışa geçti ancak son 300 metre kala tırmanışı sonlandırarak aşağıya doğru inmeye başladılar.





İp yardımıyla inen 5 kişilik ekip, Kapıboğazı mevkiinde ipin kopması sonucu 5 kişiden biri yuvarlanarak başını taşa vurdu. Arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kamp merkezine haber verildi.





Diğer ekipte yer alan doktor arkadaşının olay yerine gelmesiyle birlikte ambulans helikopter istendi. Ancak geçen 4 saatte durumu ağırlaşan 41 yaşındaki Mustafa Okan İnceer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.





İHA