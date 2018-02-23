Kadebostany, KÜçükçiftlik Bahçe'ye geliyor!

%100 Urban Music serisinin ikincisi, 2 Mayıs Çarşamba günü “Kadebostany, Kaan Düzarat ve Akın Sevgör”ü aynı sahnede buluşturacak. Dünyanın en küçük hayali ülkesinde milyonları bir araya getiren İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany
, Mart ayında çıkacak yeni albümü Monumental
ile KüçükÇiftlik Bahçe
'de…
Kısa sürede üne kavuşup, dünya çapında yüzden fazla konser veren İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany
, Walking with a Ghost
ve The Avener
'ın katkıda bulunduğu 2015 çıkışlı Castle in the Snow
gibi hit şarkıları ve yeni albümü “Monumental
” ile 2 Mayıs Çarşamba günü ’Pop Cumhuriyeti'’ne KüçükÇiftlik Bahçe’yi de ekliyor.
Detroit
teknoyu disco’ya, cazı folka yaklaştıran setleri ve özellikle 70’lerin parçalarına getirdiği yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Kaan Düzarat
, Kadebostany
’den önce Urban Music
sahnesini geceye hazırlayacak.
Muhteşem gecenin açılışını ise, popüler dizi Fİ’nin müziği olarak tanıdığımız “Vanity Corner”
ile sesini geniş kitlelere duyuran ve Eylül’de çıkardığı yeni EP “Routine” ile geleneksel Türk ve modern batı tınılarını bir araya getiren yenilikçi müzisyen Akın Sevgör
yapacak.
Nazlı Erdol