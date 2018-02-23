Kadebostany, KÜçükçiftlik Bahçe'ye geliyor!

Nazlı Erdol

%100 Urban Music serisinin ikincisi, 2 Mayıs Çarşamba günü “Kadebostany, Kaan Düzarat ve Akın Sevgör”ü aynı sahnede buluşturacak. Dünyanın en küçük hayali ülkesinde milyonları bir araya getiren İsviçreli pop müzik grubu, Mart ayında çıkacak yeni albümüile'de…Kısa sürede üne kavuşup, dünya çapında yüzden fazla konser veren İsviçreli pop müzik grubuve'ın katkıda bulunduğu 2015 çıkışlıgibi hit şarkıları ve yeni albümü “” ile 2 Mayıs Çarşamba günü ’Pop Cumhuriyeti'’ne KüçükÇiftlik Bahçe’yi de ekliyor.teknoyu disco’ya, cazı folka yaklaştıran setleri ve özellikle 70’lerin parçalarına getirdiği yorumlarla dikkatleri üzerine çeken’den öncesahnesini geceye hazırlayacak.Muhteşem gecenin açılışını ise, popüler dizi Fİ’nin müziği olarak tanıdığımız “ile sesini geniş kitlelere duyuran ve Eylül’de çıkardığı yeni EP “Routine” ile geleneksel Türk ve modern batı tınılarını bir araya getiren yenilikçi müzisyenyapacak.