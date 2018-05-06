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KADEM'den siyasi partilere çağrı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), seçim listelerinde seçilebilecek sıralarda daha çok kadın adaya yer verilmesi talebiyle siyasi partilere çağrıda bulundu

KADEM'den siyasi partilere çağrı
KADEM'den yapılan açıklamada, daha güçlü ve istikrarlı bir sisteme kavuşmak için Türkiye'nin 24 Haziran’da önemli bir seçime gittiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin her alanda gelişimine katkı sağlamak için daha güçlü bir Meclis'e, daha güçlü bir Meclis için de kadınların adil ve nitelikli temsiline ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin yarısını oluşturan kadınların, yarınlarımızın inşasında, karar mekanizmalarında hak ettikleri şekilde rol almaları, siz siyasi partilerimizin bu yöndeki kararlı tutumlarına bağlı. Bunun için seçim listelerinde, seçilebilecek sıralarda daha çok kadın adaya yer verilmesini talep ediyoruz.

Gelin, bu tarihi seçimde kadın temsilinde yüzde yüz artışı hep birlikte gerçekleştirelim. Kadın varsa demokrasi var." denildi.

AA


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