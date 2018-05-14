Kadife, yedi ay aranın ardından yayınladığı yeni single’ı “Bomboş Odalar”ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Gerçek bir ölüm ve kayıp hikayesini anlatan parçanın söz ve müziği grubun solisti Anıl Kartal’a, düzenlemesi Volkan Yırtıcı’ya ait. Kadife’nin, teknik olarak daha alternatif, daha modern bir sound peşinde koştukları yeni çalışmasının klibi, Yiğit Küçükkibar yönetmenliğinde çekildi. “Bomboş Odalar”, tüm dijital platformlarda!





Kadife, single projeleri ve Ankara’nın önde gelen mekanlarında sürdürdükleri sahne programları ile üniversite konserlerine devam ediyor. Detay Müzik’te kaydedilen “Bomboş Odalar”da, yaylılar İstanbul Strings, diğer enstrümanlar grup üyeleri tarafından çalındı. Şarkının mix’ini Volkan Yırtıcı, mastering’ini ise Alper Gemici yaptı.





Vokalde Anıl Kartal, gitarda Server Kanberlioğlu, bas gitarda Ömer Can Göksu ve davulda Gürhan Cihan’dan oluşan Kadife’nin beşinci single çalışması “Bomboş Odalar”, tüm dijital platformlardan satın alınabilir ve dinlenebilir.