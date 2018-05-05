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Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar

Kadıköy'deki 9  katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılırken dumandan etkilenen karı-koca ambulansla hastaneye kaldırıldı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 10:03
Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar
Kadıköy'de bu sabah 9 katlı binanın 4. katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı.


BÜYÜK PANİK YAŞANDI


Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına uykuda yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye bir yandan duman tahliyesi yaparken bir yandan da merdiven aracıyla binadan mahsur kalanları kurtarmaya başladı.


2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ


Dışarı çıkan vatandaşlar binanın zillerine basarak yangından habersiz olan komşularını uyandırmaya çalıştı. Uykusundan kalkan vatandaşlar korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. Hayvanlarını da alarak dışarı çıkan bina sakinleri uzun süre yangının şokunu atlatamadı.



Yangın çıkan dairede yaşayan Mustafa-Hayriye Akgül çifti dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan iki kişi itfaiyenin merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. 

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL,(DHA)


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