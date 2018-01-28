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Kadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandı

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. ikinci kez sevk edildiği adliyede tutuklandı

28 Ocak 2018, Pazar 17:08
Kadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandı
Dün sabah saatlerinde Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kız yumruklu saldırıya uğramıştı.

Polise yapılan şikayetin ardından saldırgan A.K.G. (28), gözaltına alınmış, dün adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan zanlı A.K.G. dün akşam saatlerınde yeniden gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşte ilk görüntüleri:


 

NE YAŞANMIŞTI?


Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. 

 

SERBEST BIRAKILMIŞTI


Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G.(28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.



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