Kadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandı

NE YAŞANMIŞTI?

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Erdinç Şahin

Dün sabah saatlerinde'de 17 yaşındaki genç kız yumruklu saldırıya uğramıştı.Polise yapılan şikayetin ardından saldırgan A.K.G. (28), gözaltına alınmış, dün adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.Serbest bırakılan zanlı A.K.G. dün akşam saatlerınde yeniden gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G.(28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.