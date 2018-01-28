Kadıköy'de genç kıza saldıran şüpheli yeniden adliyeye sevk edildi

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kadıköy’de liseli kıza yumruk atan saldırgan yeniden gözaltına alındı

Erdinç Şahin

A.K.G. (28), dün adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan zanlı A.K.G. dün akşam saatlerınde yeniden gözaltına alınmıştı.Olay,nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G.(28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.